Beşiktaş ve G.Saray'da ilk 11'ler şekilleniyor

Spor Toto Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Cumartesi günü oynanacak kritik derbi öncesi iki takım teknik direktörü de sahaya süreceği 11'i hemen hemen belirledi.

LİNNES VE FEGHOULİ 11'E DÖNÜYOR

G.Saray'da Igor Tudor, sakatlıklar nedeniyle sol kanatta değişikliğe gidecek.

Latovlevici ve Tolga Ciğerci'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle, Hırvat çalıştırıcı planlarını değiştirdi.

Tudor, derbide sol bekte Martin Linnes'e görev vermeye hazırlanıyor. Derbide sol açık için adaylarsa, Gary Rodrigues ve Yasin Öztekin.

Son 2 maçta 3 gol atan Yasin Öztekin, yükselen formuyla dikkat çekiyor. Tudor'un verdiği şansı iyi kullanan milli futbolcu, derbide forma bekliyor. Hırvat teknik adam ise lig başından bu yana genelde tercihini Rodrigues'ten yana kullandı.

Ligde 12 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp 3 asist yaptı. 3 maçlık cezası sona eren ve Sivas Belediyespor karşısında 45 dakika sahada kalan Sofiane Feghouli'nin derbide ilk 11'de yer alması bekleniyor.

G.Saray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Mariano, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Gomis

BEŞİKTAŞ'TA TEK SORU İŞARETİ TALİSCA

Maç kadrosunda çok büyük değişiklikler yapması beklenmeyen Şenol Güneş'in, son haftaların formsuz oyuncusu Talisca'yı oynatıp oynatmayacağı ise şimdiden en çok merak edilen konu haline geldi.

0-0 berabere kalınan Evkur Yeni Malatyaspor maçının en çok eleştirilen ismi olan Talisca'nın yerine, bir kaç haftadır yedek bekleyen Oğuzhan Özyakup'un Galatasaray derbisinde sahada olması bu haftanın sürpriz sayılmayacak hamlesi olabilir.

ATİBA-TOLGAY-OĞUZHAN OLABİLİR

Oyun stili olarak asist yapmak yerine gol atmayı daha çok seven Talisca'nın, her maç en az 2 futbolcu tarafından markaj altında tutulması, Brezilyalı yıldızın saha içindeki üretkenliğini kısıtlamış durumda.

Pres yapmasını ve orta sahaya geri gelmesini de pek sevmeyen Talisca'nın düşen performansı, Şenol Güneş'in Atiba-Tolgay-Oğuzhan'dan oluşan üçlüyü Galatasaray'a karşı sahaya sürmesini sağlayabilir.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan (Talisca), Babel, Quaresma, Cenk