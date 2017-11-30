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Beşiktaş ve G.Saraylılar derbi öncesi buluştu

Cumartesi günü oynanacak dev derbi öncesi futbolcular ve teknik direktörler bir giyim markasının tanıtım gecesinde bir araya geldi.

Beşiktaş ve G.Saraylılar derbi öncesi buluştu
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Spor Toto Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Cumartesi günü oynanacak kritik karşılaşma öncesi iki takım futbolcuları bir giyim markasının tanıtım gecesinde buluştu.

DERBİ ÖNCESİ DOSTLUK POZU

Geceye Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolculardan Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Adriano, Tolgay Arslan, Bafetimbi Gomis, Maicon, Fernando Reges gibi spor dünyasından birçok isim katıldı.

Organizasyonda Galatasaray'ın golcü futbolcusu Gomis ve Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup podyuma mankenlerle birlikte çıktı.

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