1 Onur Kıvrak'tan Sivasspor'a bir gönderme daha Onur Kıvrak ile Sivasspor arasındaki gerilim devam ediyor. Kıvrak, yayınladığı kandil mesajıyla Sivas ekibine bir gönderme daha yaptı.

2 Şenol Güneş'ten futbolculara: 9-0'a aldanmayın 9-0'lık Manisaspor galibiyetinin kendilerini aldatmaması gerektiğini söyleyen Şenol Güneş, "Derbide şampiyon gibi oynayın" dedi.

3 Aykut Kocaman: Ozan nedenini biliyor Son maçlarda şans tanımadığı Ozan tufan hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Neden oynamadığını kendisi biliyor" dedi.

4 Tudor'dan oyuncularına: Utanmıyor musunuz Tudor, Sivas Belediye ile oynanan maçın ilk yarısında oyuncularını soyunma odasında çok sert bir dille uyardı.

5 Neymar-Cavani krizinde ikinci perde PSG'nin iki yıldızı Neymar ve Cavani arasında ikinci kez penaltı kullanma krizi yaşandı.

6 Tsubasa Messi ve Ronaldo ile geri dönüyor 90'larda çocuk olanların efsanesi Tsubasa, Messi ve Ronaldo'nun da içinde olduğu yeni senaryosuyla geri dönüyor.

7 Beşiktaş ve G.Saraylılar derbi öncesi buluştu Cumartesi günü oynanacak dev derbi öncesi futbolcular ve teknik direktörler bir giyim markasının tanıtım gecesinde bir araya geldi.

8 Tarihe damga vuran Beşiktaş-Galatasaray derbileri Sergen Yalçın'ın şampiyonluğu getiren golünden, Olimpiyat Stadı'ndaki olaylı maça kadar, unutulmaz efsane derbileri sizler için derledik.

9 Aykut Kocaman'dan Soldado ve Ekici yorumu Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Mehmet Ekici ve Soldado'nun sakatlıkları hakkında konuştu.