Beşiktaş ve Trabzonspor'a kart bloke cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları, Türkiye Futbol Federasonu resmi internet sitesinden duyuruldu.

PFDK, Beşiktaş ile Trabzonspor'a çirkin ve kötü tezahürattan dolayı kart bloke cezası verdi.

İşte yapılan açıklama:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 26.01.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ÜST 407,408,412, KUZEY ALT 107,108 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 28.01.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI J,I,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

3- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK'nın 25.01.2018 tarih ve E.2017-2018/517 - K.2017-2018/625 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Okul Açık Tribün Üst B,C,D,E,F,G,H ve Okul Açık Tribün Alt K,L,M,N,O Migros Alt J,K,L,M,N Migros Üst B,C.D,E bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 45.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, - Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 15.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,