Beşiktaş Veli Kavlak'a 8.6 milyon TL ödeyecek

2011'de Rapid Wien'den Beşiktaş'a transfer olan Veli Kavlak, ilk yıllarında düzenli olarak forma giyse de 2015'te yaşadığı sakatlığın ardından bir daha sahalara dönememişti.

Birçok kez ameliyat olan ancak bir türlü iyileşemeyen 30 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı yönetimden gelen baskılara rağmen kulüpten ayrılmaya da yanaşmamıştı.

UÇK VELİ'Yİ HAKLI BULDU

Veli'nin bu tavrına kızan yönetim, 2018 yılında oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın Veli'ye 1 milyon 275 bin Euro (8 milyon 577 bin lira) tazminat ödemesine karar verdi.

Beşiktaş’ta oynadığı 152 maçta 8 gol atıp, 15 asist yapan Veli, halen boşta.