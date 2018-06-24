Beşiktaş Vida'yı satıyor

Hırvatistan formasıyla Dünya Kupası’nda harika maçlar çıkartan Domagoj Vida’ya gelen teklifler, Beşiktaş yönetimi tarafından dikkatle inceleniyor.

Siyah-beyazlılar, Hırvat stoperi satmaya sıcak bakıyor. Ancak bunun için şartları var. Öncelikle mali açıdan kulübü rahatlatacak bir rakamın verilmesi şart. İkincisi oyuncunun ve teknik yönetimin de bu satışa sıcak bakması.

Yönetim oyuncunun bu turnuva sonrasında Beşiktaş’ta kalma ihtimalinin zayıf olduğunu belirtiyorlar.

DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN BURADA KALMAZ

İşte bir Beşiktaşlı yöneticinin bu konuda yaptığı açıklama:

“Vida zaten kaliteli bir oyuncu. Beşiktaş’a gelmeden önce de bir çok takım tarafından istenen bir oyuncuydu. Şimdi tekliflar daha da arttı. İsteyen çok takım var ancak rakam konusunda net konuşulmuş bir şey yok. Rakam konusundaki konuşmalar sözlü olarak ortada dolaşıyor. Ancak resmi teklifler var. Sanıyorum Dünya Kupası’ndan önce bir şey sonuçlanmaz. Ancak Dünya Kupası’ndan sonra da Vida, burada kalmaz.”





13 MİLYON EURO VERİYORLAR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Hırvatistan Milli Takımı'yla Dünya Kupası’na iyi bir başlangıç yapan Vida için West Ham United ve Everton'ın devrede olduğu öğrenildi.

Premier Lig temsilcileri, 13.2 milyon euroluk bir teklifle Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Siyah-Beyazlı yönetim ise olası teklifleri Dünya Kupası’ndan sonra değerlendirecek.