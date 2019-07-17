Beşiktaş, Vitor Hugo'yu kiraladı

Abdullah Avcı'nın isteği üzerine sol ayaklı bir stoper arayan siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı Vitor Hugo'yla anlaşmaya vardı.

MALİYETİ 1 MİLYON EURO

Gelecek sezonda Hırvat savunmacı Vida'nın partneri Vitor Hugo olacak. Sıkı süren pazarlıkların ardından Beşiktaş, İtalyan ekibi Fiorentina'yı ikna etti ve Hugo'yu kadrosuna kattı.

1 yıllığına kiralanan Hugo için Fiorentina'ya 300 bin euro ödeyecek olan Kara Kartal, 28 yaşındaki oyuncuya ise yıllık 700 bin euro maaş verecek. Böylece Hugo'nun Beşiktaş'a maliyeti 1 milyon euro olacak.

Önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a gelecek olan deneyimli stoper, kendisini siyah-beyazlı takıma bağlayacak sözleşmenin altına imza atacak.

Vitor Hugo, 2017'de Palmeiras'tan 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fiorentina'ya transfer oldu. İtalyan ekibiyle 2 sezonda 54 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki stoper, 1 gole de imza attı.