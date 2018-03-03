Beşiktaş Voleybol Takımı küme düştü

Beşiktaş Voleybol Takımı, bir alt lige düştü.

Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı 1. devre ilk maçında İnegöl Belediyespor'a 3-0 yenilerek ligden düşmesi kesinleşen Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı'nın antrenörü Hüseyin Düzceler, ligde altyapı takımıyla mücadele ettiklerini belirtti.

Maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Düzceler, kulübün aldığı karar doğrultusunda altyapı oyuncularıyla maçlara çıktıklarını aktararak, şunları kaydetti: "Biz kulübümüzün aldığı karar doğrultusunda altyapı takımımızla ligde mücadele ediyoruz. Çok genç bir takımız. Kulübümüzü elimizden geldiği kadar iyi temsil etmeye çalıştık. Gücümüzün yettiği kadar mücadele etmeye çalışıyoruz ama diğer takımlarla aramızda çok farklar var. Tecrübe farkı var, oyuncu kalitesi bakımından çok büyük fark var."

Voleybol şubesinin kapatılıp katılmaması konusunda herhangi bir bilgisinin olmadığını dile getiren Düzceler, "Şu anda bu konu hakkında bir şey söyleme şansım yok. Kadromuzda çok iyi oyuncu olabilecek genç voleybolcularımız var." diye konuştu.