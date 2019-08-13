Beşiktaş Volkan'la anlaştı

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Loris Karius ve Utku ile birlikte bir kaleciyi daha kadroda görmek istemesinden sonra harekete geçen Beşiktaş yönetimi, tecrübeli çalıştırıcının Başakşehir'den öğrencisi olan Volkan Babacan'ı listeye aldı.
Turuncu-lacivertlilere 500 bin euroluk bir teklif yapan siyah-beyazlı yönetim, 31 yaşındaki kaleciye ise iki yıllık sözleşme önerdi. Tarafların el sıkışmasıyla birlikte Volkan'ın da maç başı ücret alacağı öğrenildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı ile Başakşehir'de 5 sezon birlikte çalışan ve 156 maça çıkan milli kaleci geçen sezon yerini Mert Günok'a kaptırmıştı.