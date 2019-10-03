Beşiktaş-Wolverhampton maçının muhtemel 11'leri

Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Real Madrid ve Brugge maçlarından 3'er puan alması durumunda gruptan 2. olarak çıkabileceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, çalışmalarına devam ediyor. Yetenekli kaleci, tenis topları ve ışıklı tabela ile yaptığı antrenmanın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Görevi bırakacağını açıklamasının ardından telefonlarını kapatan ve ortalarda görünmeyen Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın basın toplantısını takip etti.

Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Onyekuru, yeni takımı Monaco'da mutsuz. Nijeryalı futbolcuyu sarı-kırmızılı ekibin kiralayacağı ifade ediliyor.

Yeni Çorumspor ile Pendikspor arasında oynanan maçta kaleci Onur Tekin'in İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla söylemesi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Ersun Yanal, Jailson'a övgüler yağdırdı

Jailson'un performansından memnun olduğunu söyleyen Ersun Yanal, "Hava hakimiyeti ve pozisyon bilgisi olsa zaten 50 milyon euro eder" dedi.