Beşiktaş-Wolverhampton maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
İKİ TAKIM DA İLK MAÇLARINI KAYBETTİ
Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi. Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava'yı konuk edecek.
Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Ljajic, Diaby, Nkoudou, Burak.
Wolverhampton: Patricio, Bennett, Vallejo, Boly, Doherty, Dendoncker, Neves, Gibbs-White, Jonny, Cutrone, Jimenez.