Beşiktaş yarı final peşinde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, ATV'den canlı yayınlanacak. Vodafone Park'ta oynanan çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, yarınki rövanş karşılaşmasında tek farklı yenilgilerin yanı sıra birden fazla gol attığı iki farklı mağlubiyetlerde de turu geçen taraf olacak.

Bu sezon Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan Beşiktaş, bu turda eşleştiği Grandmedical Manisaspor'u ilk maçta sahasında 9-0 yendi. Deplasmandaki rövanş mücadelesinde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Osmanlıspor'la eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan rövanş mücadelesini 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.

GENÇLER ZORU BAŞARMAYA ÇALIŞACAK

Beşiktaş Park'ta yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Gençlerbirliği, rövanşta zoru başarmaya çalışacak. Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen ve son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan başkent temsilcisi, kupada çeyrek finale gelene kadar Tuzlaspor, Kars 36 Spor ve Bursaspor'u elemişti. Gençlerbirliği'nde, sakatlıkları bulunan Elvis Manu, Nihat Şahin ve Serdar Özkan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.