Beşiktaş Yasin Öztekin'le prensipte anlaştı

Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramayan ve yönetimden beklediği yeni sözleşme teklifini alamayan Yasin Öztekin, bir süredir sarı-kırmızılılarla anlaşma zemini arıyordu.

Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, geçen hafta kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile bir araya gelerek Yasin'in takımda kalmak istediğini bildirdi.

GÖZTEPE VE ANKARAGÜCÜ'NÜ REDDETTİ

Ancak yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Bulut, rotasını yakın ilişki içinde olduğu Beşiktaş Kulübü'ne çevirdi.

Siyah-beyazlılar ile masaya oturan Bulut, bonservisi elinde olan Yasin'in transferinde son aşamaya geldi. 31 yaşındaki gurbetçi oyuncu da Beşiktaş için başta Göztepe ve Ankaragücü olmak üzere Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.

KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN

Tarafların prensipte anlaşma sağladığı, teknik direktör Şenol Güneş'in onay vermesi halinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

Geçen sezon sadece 6 maçta ilk 11 şansı bulan Yasin, forma giydiği 29 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

TARAFTAR TEPKİLİ

Öte yandan siyah-beyazlı taraftar, Yasin'in Beşiktaş'a gelmesini istemiyor.

Konuyla ilgili sosyal medyada yorum yapan futbolseverler, 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili çıkan transfer haberlerine tepki gösterdi.