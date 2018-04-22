Beşiktaş-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

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İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-1 Yeni Malatyaspor
33' Beşiktaş 1-1 Yeni Malatyaspor (Pereira)
Pereira, Beşiktaşlı iki oyuncunun markajına rağmen ceza sahasında şutunu çekti. Fabri'den seken top ağlarla buluştu.
25' Ev sahibi Beşiktaş, Negredo'nun golünün ardından topla daha fazla oynayan ve orta saha hakimiyetini elinde bulunduran taraf.
13' GOL... Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor (Negredo)
Quaresma'nın kornerden ortaladığı top, ceza sahasında Yeni Malatyaspor savunmasından sekti ve Negredo'nun önüne geldi. Negredo'nun vuruşunda top ağlara gitti.
5' Ev sahibi Beşiktaş maça daha iyi başladı. Siyah-beyazlılar Talisca'yla önemli bir pozisyon buldu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Spor Toto Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.
Başakşehir ve Galatasaray'ın 3'er puanla kapattığı haftada kayıp yaşamak istemeyen Beşiktaş'ta hedef, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 62'ye yükseltmek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib.