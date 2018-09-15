Beşiktaş-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

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1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Milli maç arasından önce Bursa'da son dakikalarda yediği golle 2 puan bırakan Beşiktaş, galibiyet serisi yapmak için sahasında ağırlayacağı Yeni Malatyaspor'u yenmek istiyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Adem Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Donald, Murat, Adem, Aleksic, Guilherme, Boutaib