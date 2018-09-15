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Beşiktaş-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR
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1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Milli maç arasından önce Bursa'da son dakikalarda yediği golle 2 puan bırakan Beşiktaş, galibiyet serisi yapmak için sahasında ağırlayacağı Yeni Malatyaspor'u yenmek istiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Adem Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Donald, Murat, Adem, Aleksic, Guilherme, Boutaib

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