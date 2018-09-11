Beşiktaş, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının üzerinde durulduğu belirtildi.
Antrenmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut organizasyonlarıyla sona erdiği ifade edildi.
İdmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel ve Dorukhan Toköz'ün katılmadığı kaydedildi.