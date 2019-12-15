Beşiktaş son dakikalarda kaybetti

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Yeni Malatyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Thievy Bifouma ve 90+9. dakikada penaltıdan Adis Jahovic attı.

Beşiktaş'ta Caner Erkin'de 90+8. dakikada iki sarı kart ile kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, 6 hafta sonra puan kaybetti, 8 hafta sonra ise yenildi ve 27 puanda kaldı. 5 maç sonra kazanan Yeni Malatyaspor ise 23 puana yükseldi.

Ligin 16. haftasında Beşiktaş, 22 Aralık Pazar saat 19.00'da Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Yeni Malatyaspor ise 21 Aralık Cumartesi saat 15.00'te Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, mücadeleye topu alarak ve oyunun kontrolünü sağlayarak başladı. Yeni Malatyaspor ise savunmada kalabalık kalıp, ileride Jahovic ve Fofana'yı bırakarak başladı.

İlk 10 dakikanın ardından Beşiktaş, oyunu tamamen Yeni Malatyaspor yarı sahasına yığdı. Kanatlardan son çizgiye inip, ceza sahasına çevrilen toplarla Malatyaspor savunmasını aşmaya çalışan Beşiktaş, pozisyon bulmakta da güçlük çekti.

Hatasız oynayan Yeni Malatyaspor karşısında Beşiktaş, ilk tehlikeli atağını 29. dakikada yapabildi. Caner'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Adem Ljajic yerden vuruşunu yaptı ancak top kalenin sol tarafından dışarı gitti.

Beşiktaş, ilk yarıdaki ikinci tehlikesini de Ljajic ile yakaladı. Topla birlikte ceza yayı sağ tarafına sokulan Adem Ljajic sağ ayağı ile vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gitti.

JAHOVİC ATTI AMA SAYILMADI

Yeni Malatyaspor, 40. dakikada Jahovic ile golü buldu ancak poziyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Maçın ilk değişikliği, 43. dakikada Yeni Malatyaspor'dan geldi. Sakatlığı tekrar eden Issam Chebake oyuna devam edemedi ve yerine Özer Özdemir oyuna dahil oldu.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı, ilk yarı gibi başladı. Beşiktaş, tüm hatlarıyla sürekli olarak Yeni Malatyaspor yarı alanında göründü. Ataklarını sıklaştıran ve topu neredeyse konuk ekibe göstermeyen Beşiktaş, net fırsat yakalamakta da büyük sıkıntı yaşadı.

Sıkışan oyun nedeniyle Abdullah Avcı, 68. dakikada ilk müdahalesini yaptı. Pedro Rebocho ve Abdoulay Diaby yerine Umut Nayır ve Jeremain Lens oyuna dahil oldu. Sergen Yalçın ise Moryke Fofana'yı oyundan alıp yerine Thievy Bifouma'yı sürdü.

Sergen Yalçın'ın son değişikliği, 80. dakikada gerçekleşti. Mitchell Donald yerine Afriyie Acquah oyuna dahil oldu.

Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş, daha fazla orta yapmaya başladı ancak Malatyaspor savunması bu topları karşılama konusunda sorun yaşamadı. Yeni Malatyaspor savunmasının yan toplardaki ilk hatası 83. dakikada geldi ve Beşiktaş da gole çok yaklaştı.

Sağ kanattan gelişen atakta Jeremain Lens ortasını ön direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Mohamed Elneny vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

BİFOUMA'DAN ŞIK GOL

Maçın ilk golü 85. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Thievy Bifouma'nın ayağında geldi.

Acquah'ın orta sahadan attığı pasla sol açıkta topla buluşan Bifouma, Güven Yalçın'ı şık bir çalımla ekarte etti. Ceza sahası sol çaprazından mükemmel bir plase vuruş yapan Bifouma, Karius'u geçmeyi başardı. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı.

JAHOVİC NOKTAYI KOYDU

90+4. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Guilherme Marques'in pası ile sol çaprazda topla buluşan Thievy Bifouma ceza sahasına girdi ve rakibi Güven Yalçın'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi.

Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan onay beklerken itirazlarını sürdüren Caner Erkin'e 90+8. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Malatyaspor'un galibiyetini perçinleyen ve maça noktayı koyan gol, 90+9. dakikada Adis Jahovic'in kullandığı penaltıdan geldi.