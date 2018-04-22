Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.
Başakşehir ve Galatasaray'ın 3'er puanla kapattığı haftada kayıp yaşamak istemeyen Beşiktaş'ta hedef, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 62'ye yükseltmek.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Fabri
Adriano
Medel
Tosic
Caner
Atiba
Tolgay
Quaresma
Talisca
Babel
Negredo
Yeni Malatyaspor
Ertaç
Sadık
Cissokho
Chebake
Mina
Pereira
Murat
Azunuike
Aytaç
Adem
Boutaib