Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

Son 6 maçın hepsini kazanan Beşiktaş, galibiyet serisini Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Mücadele saat 19:00'da başlayacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, Douglas, Kevin N'Koudou bu maçta sakatlıkları nedeniyle yoklar.
Yeni Malatyaspor'un tek eksiği ise Eren Tozlu.
Öte yandan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Victor Ruiz sarı kart ceza sınırında olan isimler.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Loris Karius
Gökhan Gönül
Domagoj Vida
Enzo Roco
Pedro Rebocho
Mohamed Elneny
Atiba Hutchinson
Abdoulay Diaby
Adem Ljajic
Caner Erkin
Burak Yılmaz
BtcTurk Yeni Malatyaspor
Fabien Farnolle
Issam Chebake
Mustafa Akbaş
Arturo Mina
Sakıb Aytaç
Mitchell Donald
Robin Yalçın
Gökhan Töre
Guilherme
Thievy Bifouma
Adis Jahovic