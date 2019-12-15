Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

1 Arsenal: Mesut'un kendi görüşü Çin'de çok sayıda destekçisi ve ticari çıkarları bulunan Arsenal Kulübü, Mesut Özil'in zulüm gören Uygur Türkleriyle ilgili yaptığı paylaşıma katılmadığını duyurdu.

2 Falcao: Çıkar beni hocam Aylar sonra ilk 11'de maça çıkan Radamel Falcao, mücadelenin 76. dakikasında oyundan çıkmak istedi.

3 Beşiktaş'ın stadında çatı skandalı Beşiktaş yönetimi, stadın çatısını yapan firmanın yurt dışından getirdiği 1. sınıf membranı kullanmadığı ortaya çıktı.

4 Fenerbahçe Dergisi kapatılıyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zarar eden birimleri kapatma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde kulüp dergisinin yayın hayatına son verecek.

5 Galatasaray yine 90'da gol yedi Ankaragücü maçında 90+1'de yediği golle yıkılan Galatasaray, bu sezon tam 5 kez aynı duyguyu yaşadı.

6 Selçuk İnan: Sorumluluğu üstümüze alıyoruz Galatasaray'ın üç kaptanı Muslera, Selçuk ve Donk, 2-2 biten Ankaragücü maçı sonrası hep beraber canlı yayına çıkarak taraftarlardan özür diledi.

7 Fatih Terim: Transfer için oyuncu satmamız lazım Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Ocak ocak diyoruz da, orada da birilerini gönderirsek alabiliriz" diyerek ara transfer döneminde oyuncu almakta zorlanacaklarını söyledi.

8 Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ligde de yendi Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti ve EuroLeague'in ardından rakibini 3 günde 2. kez devirmeyi başardı.

9 Fenerbahçe'de Zajc en az 4 ay yok Fenerbahçe'de sakatlanan Miha Zajc'ın detaylı kontrolleri yapıldı ve oyuncunun sahalardan en az 4 ay uzak kalacağı açıklandı.