Beşiktaş yeni sezon formasını tanıttı

2019-2020 Beşiktaş formaları 17 Temmuz tarihinde Beşiktaş ve adidas resmi sitelerinden taraftarlar ile paylaşıldı.

ÇEKİMLERDE KARİUS YER ALDI

Bu yılki sloganı #bizimyolumuzbaşka olan kampanyanın forma tanıtımı için Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Didem Karagenç ile de çekimler gerçekleştirildi.

Beşiktaş, kadın futboluna ve kadın taraftarlarına desteğinin bir parçası olarak bu yıl hem iç saha hem deplasman forması olacak şekilde iki adet kadın formasını da satışa çıkardı.

Beşiktaş Futbol Takımlarının yeni sezon formalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, “Hayatın her anında gururla taşıyacağımız 2019-2020 futbol sezonu formaları yepyeni bir heyecan ve başlangıcın habercisi olarak taraftarımızla buluşuyor. Bu heyecana kadın futboluna olan inanç ve desteğimizle birlikte hem iç saha hem de deplasman kadın formalarımızı ortak etmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi

İç Saha Forması:

Deplasman Forması:

3. Forma: