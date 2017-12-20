Beşiktaş yeniden Demba Ba'yı alıyor

Demba Ba, Beşiktaş formasını bir kez daha giymek için gün sayıyor. Siyah beyazlılar bir süredir temas halinde oldukları Senegalli oyuncu ile anlaşma aşamasına geldi.

SAĞLIK RAPORLARI OLUMLU ÇIKTI

Geçen sezonun ardından ameliyat olan Ba’nın sağlık ve performans raporlarını inceleyen Beşiktaş, sonuçların olumlu çıkması üzerine harekete geçti.

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Kulübü Shanghai Shenhua ile sözleşmesini sona erdiren Demba Ba için bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah beyazlılar, tecrübeli oyuncu ile 2.5 yıllık mukavele imzalamayı planlıyor.

17 Temmuz 2016’da Shanghai Shenhua forması ile oynadığı karşılaşmada sol ayak kaval kemiği kırılan 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giydi. Siyah beyazlı formayı sadece 2 maç giyebilen Ba, sezon başında geri döndüğü Çin ekibi ile maça çıkmadı.

Beşiktaş Senegalli oyuncuyu kadrosuna katması halinde kadrosunsan 1 yabancı oyuncu çıkartmak zorunda kalacak. Şuan Aras ve Boyko ile 14 yabancı futbolcusu olan siyah beyazlıların, Ba’ya kontejan açmak için en az 1 yabancı oyuncu ile yollarını ayırması gerekiyor.

Öte yandan Beşiktaş, Demba Ba'yı Shanghai Shenhua'ya 13 milyon euroya satmıştı.