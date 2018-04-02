Beşiktaş, yenilmezlik serisiyle Avrupa'nın zirvesinde

Süper Lig'de evinde Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'nın beş büyük futbol ülkesindeki (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) takımlarla karşılaştırıldığında iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisine imza attı.

Evindeki namağlup serisini 40 maça çıkaran siyah-beyazlı ekip, bu performansıyla Avrupa'nın önemli takımları Manchester City, Bayern Münih, Barcelona ve PSG'nin önünde yer aldı.

İç sahadaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, üst üste oynadığı 40 lig mücadelesinde 33 galibiyet ve 7 beraberlikle elde etti.

855 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Beşiktaş, iç sahada 855 gündür rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Ligdeki son iç saha yenilgisini 29 Kasım 2015'te yaşayan siyah-beyazlı takım, bu mağlubiyetin ardından rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu. Beşiktaş, evinde yenilmediği 40 maçta 99 gol atıp, kalesinde 27 gol gördü.

PSG'Yİ GERİDE BIRAKTILAR

Siyah-beyazlı ekip, iç saha performansı bakımından Fransa'nın Ligue 1 takımlarından PSG'nin bir adım önüne geçti. Fransa'da 17 puan farkla lider durumda bulunan ve iç sahada 743 gündür kaybetmeyen PSG, şu ana dek evindeki 39 maçta 33 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

BAYERN 36, BARÇA 31 MAÇTIR KAYBETMİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı eleyen Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 6-0 yenerek iç sahadaki namağlup serisini 36 maça taşıdı. Evinde son olarak 2 Mart 2016'da Mainz 05'e 2-1 yenilen Alman ekibi, sonraki 36 iç saha mücadelesinde 29 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Barcelona'nın, La Liga'da evinde oynadığı son 31 maçta bileği bükülmedi. Evindeki son yenilgisini 10 Eylül 2016'da 2-1'lik skorla Alaves karşısında yaşayan ve 569 gündür kaybetmeyen Katalan ekibi, söz konusu 31 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

CİTY'NİN 27 MAÇLIK SERİSİ

Sahasındaki son mağlubiyetini 3 Aralık 2016'da Chelsea'ye 3-1 yenilerek yaşayan Manchester ekibi, bu tarihten sonra çıktığı maçlarda 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Chelsea maçından itibaren 485 gündür evinde yenilmeyen Manchester City, söz konusu karşılaşmalarda 75 gol attı ve 19 gol yedi.