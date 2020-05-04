Beşiktaş yine Aboubakar'ın peşinde

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren siyah-beyazlıların, artık yabancı transferlere astronomik ücretler ödemeyeceği ve bu yüzden de Porto'da iyice gözden düşen eski oyuncusu Vincent Aboubakar'a yöneldiği öğrenildi.

1.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Kartal'ın; Soares, Marega ve Ze Luis gibi isimlerin arkasında kalan golcü futbolcuya 1.5 milyon euro teklif edeceği belirtildi.

Beşiktaş'ı unutamadığını her fırsatta dile getiren Aboubakar da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

SADECE 7 MAÇTA OYNADI

Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle Porto'da forma şansı bulmakta zorlanan Kamerunlu forvet, bu sezon sadece 7 maçta oynarken, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

2016-2017 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 38 resmi maçta 19 gol atıp 4 de asist yapmıştı.