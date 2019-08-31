Beşiktaş yine Demba Ba'yı istiyor

2 Eylül'de kapanacak transfer sezonu öncesi kadrosuna 1 forvet katmak isteyen Beşiktaş, Demba Ba için Başakşehir ile temasa geçti.

NTV Spor'un haberine göre; Başakşehir yönetiminin, siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaştığı öğrenilirken, transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.

Geçen sezonun devre arasında Medipol Başakşehir’e transfer olan Ba, forma giydiği 5 maçta 2 gol attı.

Senagalli oyuncu, bu sezon ise İstanbul ekibi ile 3 karşılaşmaya çıktı.

DAHA ÖNCE 2 DEFA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Öte yandan daha önce iki defa 34 yaşındaki futbolcuyu transfer eden yönetimin, bir kez daha Ba'nın peşine düşmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.