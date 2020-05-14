Beşiktaş yönetimi: İyi niyetle çözüm aramalıyız

Uzun süredir ekonomik sorunlar yaşadığı bilenen Beşiktaş'ı, koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerin kesilmesi daha da zor bir durumun içine sürükledi...

Geçtiğimiz günlerde son 9 ayın bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklayan siyah-beyazlıların, 246 milyon TL zarar ettiği görülmüştü.

Maddi sorunlarla ilgili sürekli olarak bir çözüm arayışı içinde olan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin, futbolculara bir mesaj gönderdiği öğrenildi.

''ANLAYIŞ VE DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUZ''

Mevcut sözleşmeleri düzenlemek ve futbolcularının maaşlarında indirime gitmek istediği bilinen siyah-beyazlı yönetim, oyuncularının desteğini beklediğini belirtti.

Beşiktaş Kulübü tarafından gönderilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Yaşamakta olduğumuz bu olağanüstü süreçte, herkesin karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sorunlara çözüm araması gereklidir. Bizimle iyi niyet çerçevesinde anlaşmak isteyen futbolcularımızın bilgisine sunarız."

GÖZLER FUTBOLCULARDA

Yaşanan bu gelişmenin ardından gözler, siyah-beyazlı futbolculara çevrildi...

Yerli oyuncuların maaş indirimine sıcak baktıkları bilinirken, ücretleri yüksek olan yabancı oyuncuların ne karar vereceği ise merak konusu oldu.