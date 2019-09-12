Beşiktaş yönetimi oyunculardan indirim talep etti

Beşiktaş 2. FEDA dönemini yaşıyor...

Yüksek maaş alan futbolcularla tek tek görüşme yapacak olan siyah-beyazlı yönetime kaptan Burak Yılmaz'dan olumlu cevap geldi.

Senelik 2.2 milyon euro kazanan golcü futbolcunun indirime gitmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Diğer taraftan 3 milyon euroluk maaşıyla takımın en çok kazanan ismi olan Hırvat stoper Vida'dan da indirime gitmesi istenilecek.

LENS İNDİRİME GİTMEDİ

Öte yandan Jeremain Lens'in yönetimden gelen bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Katar veya BAE takımlarından teklif alan Hollandalı futbolcu, eğer transfer olmazsa PAF takımına gönderilebilir.

Yönetimin daha sonra Caner ve Oğuzhan'la da görüşeceği öğrenildi.