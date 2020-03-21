Beşiktaş yönetimi yabancılara zorluk çıkarmayacak

Adeta hayatı durduran koronavirüs salgını, ülkemizde top koşturan yabancı futbolcuları da etkiledi.

Birçok ülkeden daha güvenli olmasına rağmen Türkiye'den ayrılmayı düşünen oyunculara Beşiktaş yönetimi 'dur' dememe kararı aldı.

BOATENG, BOYD, NKOUDOU

Siyah-beyazlılar, başta Kevin Prince Boateng, Boyd ve N'Koudou olmak üzere huzursuzluk yaşayan yabancılara ayrılık konusunda zorluk çıkarmayacak.

Yönetim, Trabzonspor’la hafta başında vedalaşan Obi Mikel gibi sözleşmesini karşılıklı feshederek Türkiye’den ayrılmak isteyen futbolculara, “Şu an dünyanın neresine gidersen git, her yerde salgın var. Yine de karar sizin” diyerek kolaylık sağlamayı planlıyor.