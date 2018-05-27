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Nagatomo samuray dansı yaptı

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Cengiz Ünder'e en başarılı yabancı oyuncu ödülü

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1 Beşiktaş yönetimi Yusuf Şimşek'le anlaştı Uzun süredir Şenol Güneş'e bir yardımcı arayan Beşiktaş yönetimi, son olarak Bandırmaspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek ile el sıkıştı.

2 Galatasaray'dan Shaqiri ve Niasse atağı Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yeniden başkan olmasının ardından gözler transfere çevrildi. İlk hedef Xherdan Shaqiri ile Oumar Niasse...

3 Salih Uçan Süper Lig'e dönüyor Akhisarspor, Sion'da beklentileri karşılayamayan Salih Uçan'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

4 Ramos: Salah'ı sakatladığım için suçluluk duymuyorum Real Madrid-Liverpool maçında Salah'ın sakatlanmasına neden olan Ramos, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

5 F.Bahçe'de hedef Deniz Türüç ve Visca Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde Kayserisporlu Deniz Türüç ile Başakşehirli Edin Visca'yı transfer edeceği öğrenildi.

6 Ali Koç: Aykut Kocaman'la devam etmek isterdim Ali Koç, seçimi kazanması halinde Aykut Kocaman'la devam edip etmeyeceği hakkında konuştu. Koç, "Aykut Kocaman ile devam etmek isterdim. Ancak taraftarın da beklentisi var" dedi.

7 Karius: Herkesten özür diliyorum Şampiyonlar Ligi finalinde skandal goller yiyen Liverpool kalecisi Karius, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.

8 Salah Dünya Kupası'nda oynayacak mı Real Madrid-Liverpool maçında sakatlanan Mohamed Salah'ın sağlık durumu hakkında konuşan Jürgen Klopp, "Dünya Kupası'nı kaçırabilir" dedi. Mısır Futbol Federasyonu ise farklı bir açıklama yaptı.

9 Ronaldo: Şampiyonlar Ligi'nin adı CR7 olabilir Şampiyonlar Ligi'ni 5. kez kazanan ilk futbolcu olan Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından ilginç açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, "Kupanın adı CR7 olarak değiştirilebilir" dedi.