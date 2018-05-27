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Beşiktaş yönetimi Yusuf Şimşek'le anlaştı

Uzun süredir Şenol Güneş'e bir yardımcı arayan Beşiktaş yönetimi, son olarak Bandırmaspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek ile el sıkıştı.

Beşiktaş yönetimi Yusuf Şimşek'le anlaştı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcı antrenörü konusunda da somut adımları atıyor.

ANLAŞMA TAMAM

NTV Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından Yusuf Şimşek ile görüşen futbol komitesi, anlaşmaya vardı.

Şimşek teklifi kabul ederken, son kararı Şenol Güneş verecek. Deneyimli çalıştırıcı Yusuf Şimşek’in ekibinde yer almasına onay verirse, 1 hafta içinde imzalar atılacak.

Güneş'in Şimşek'e olumlu baktığı öğrenildi.

3 YIL BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

2008-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Şimşek, 2012’de futbolculuk kariyerini noktladı.Yusuf Şimşek geride kalan 6 yılda Turgutluspor, Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Bandırmaspor'da teknik direktörlük yaptı.

42 yaşındaki futbol adamı son olarak geçen sezon kısa bir süre Denizlispor teknik direktörlüğü görevinde bulundu. 

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