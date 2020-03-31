Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyon yaşanan günlerde, Beşiktaş Yönetimi online toplantı yaptı.
Takımın son durumu ve maaş ödemeleri hakkında konuşan siyah-beyazlı yönetim, yapılması planlanan bağış kampanyasını ise erteleme kararı aldı.
KORONA NEDENİYLE BAĞIŞ ERTELENDİ
Maddi olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ta yönetim, düzenleyecekleri bağış kampanyasıyla taraftardan destek bekleyecekti.
Ancak yaşanan gelişmelerin ardından siyah-beyazlı yönetim, dün yaptıkları online toplantıda, bu kampanyayı erteleme kararı aldılar.
Konuyla ilgili konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, ''Bütün hazırlıklarımızı yapmıştık, fakat bu kriz patlayınca başlatamadık. Virüs krizini hallettikten sonra bağış kampanyasına başlayacağız. Bu kampanyada Beşiktaşlılar, kulübe nasıl sahip çıktıklarını gösterecektir.'' ifadelerini kullandı.