Beşiktaş yönetiminin Babel'e teklifi

Babel konusunda Beşikfaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı futbolcunun G.Saray ile anlaştığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.

DEVRE ARASINDA SATILABİLİR

Babel, Beşiktaş'tan 3.2 milyon euro yıllık ücret istiyor, siyah-Beyazlılar ise 2.2 milyon euro öneriyor. Yöneticiler Babel ile anlaşma sağlayamazsa sezon sonunda G.Saray gitmemesi için devre arasında Flamengo'ya satma planını elinde tutuyor.

Hollandalı oyuncunun, siyah-beyazlı yöneticilerin bu planı karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği de merak konusu. Görüşmeler aralıksız devam ediyor.