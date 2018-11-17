Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz kararı

Trabzonspor'da taraftarlarla tartışan Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasında takımdan ayrılması beklenen golcü futbolcunun adı Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'le anılıyordu.

Galatasaray cephesi için bu transferin olma ihtimali yok... Milli takımda yaşanan olaylar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in Burak'ı istemediği öğrenildi.

BAŞKAN, TARAFTARI DAHA FAZLA KIZDIRMAK İSTEMİYOR

Uzun süredir golcü sıkıntısı çeken siyah-beyazlılar da Burak Yılmaz'ı almaktan vazgeçti.

Son zamanlarda yaşanan gelişmeler sebebiyle yıldız oyuncunun gündemden düştüğü öğrenildi.

Bir süredir yönetimin aleyhinde protestolarda bulunan taraftarların, Sivasspor maçında daha yüksek sesle Fikret Orman ve ekibine tepki göstermesinin de payı büyük. Yönetim, Burak Yılmaz'ı istemeyen taraftarı kızdırmamak ve daha fazla tepki almamak için golcü oyuncunun transferinden vazgeçti. Bir başka önemli etken ise yıldız oyuncunun yüksek yıllık ücreti.

TEK İHTİMAL BAŞAKŞEHİR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından golcü futbolcu için tek ihtimal kaldı, o da Başakşehir...

Süper Lig'de lider konumda bulunmasına rağmen bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan İstanbul ekibinin Arda faktörüyle bu transferi bitirmesi bekleniyor.