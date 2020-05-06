Beşiktaş yönetiminin teklifi Atiba'yı şaşırttı

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ta, durum sanıldığından daha da vahim çıktı.

UEFA ile sorun yaşamamak için oyunculardan geçmiş alacaklarını 5 ay ertelemesini isteyen siyah-beyazlı yönetime, Atiba'dan onay çıkmadı.

YARISINI VERELİM DEDİLER, ATİBA KABUL ETMEDİ

Yönetimin, 100 bin euro gibi ufak bir alacağı bulunan Kanadalı oyuncunun bu tavrı üzerine "50 bin euro verelim, kalan yarısını ertele" dediği, 37 yaşındaki futbolcunun bu öneriyi de kabul etmediği öğrenildi.

ÇEBİ SORUNU ÇÖZDÜ

Yaşanan bu gelişme üzerine araya giren Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, paranın tamamını oyuncunun hesabına yatırarak sorunu hallettiği belirtildi.