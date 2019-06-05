Beşiktaş yönetiminin yerli transfer listesi

Geçtiğimiz sezon Şenol Güneş'in olumlu rapor verdiği isimlerle görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi, 8 kişiden oluşan yerli transfer listesini yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın beğesine sundu.

İşte listedeki futbolcular:

LOKMAN GÖR

bein Sports'un haberine göre; Beşiktaş için 4 isim imzayı bekliyor... Büyükşehir Belediye Erzurumspor kaptanı Lokman Gör ile masaya oturan siyah beyazlılar 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla anlaşmaya vardı... Lokman için A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in de olumlu rapor verdiği öğrenilirken transferin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

TAYLAN ANTALYALI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan gelecek bir diğer isim ise Taylan Antalyalı... Süper Lig'den başka talipleri de olan Taylan ile masaya oturan siyah beyazlılar 24 yaşındaki oyuncu ile el sıkıştı... Taylan Antalyalı ile önümüzdeki hafta içinde resmi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

DOĞAN ERDOĞAN

Beşiktaş, Lask Linz takımında forma giyen Ümit milli oyuncu Doğan Erdoğan'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor... Samsunspor altyapısından yetişen ve 4 sezondur Avusturya temsilcisinin formasını giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turundaki Beşiktaş - Lask Linz maçında süre almıştı.

ERTAÇ ÖZBİR

Lorıs Karius'a alternatif bir isim de bakan siyah beyazlılar Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi biten Ertaç Özbir'i de renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

KERİM ALICI

Beşiktaş sağ bek pozisyonu için ise Altınordu'dan Kerim Alıcı ile ilgileniyor.

EMRE KILINÇ

Siyah beyazlılar bununla birlikte Demir Grup Sivasspor'da iyi bir sezon geçiren Emre Kılınç'ı da kadrosuna katmak istiyor... Emre'nin Sivasspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

UMUT MERAŞ

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrıca savunmanın sağına ve soluna takviye istediği öğrenildi... Sol bek mevkisi için en güçlü aday Bursasporlu Umut Meraş. Umut meraş'ın milli maçların ardından Beşiktaş ile masaya oturacağı ifade ediliyor.

ALİ ADNAN

Listedeki tek yabancı futbolcu ise Ali Adnan. Siyah-beyazlılarda sol bek mevkisi için alternatiflerden biri olan Iraklı futbolcu, daha önce Çaykur Rizespor forması giymişti.