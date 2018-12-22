Beşiktaş'a Ada'dan Lens için teklif geldi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lens'in satışına onay verdi. Tek şart ise Hollandalı Babel'in takımda kalması.

İNGİLTERE'DEN TEKLİF GELDİ

Kanatlarda eksik kalmak istemeyen Şenol Güneş, Ryan Babel'le sözleşme yenilenmesini talep etti. Hollandalı futbolcuyla masaya oturan yönetim anlaşmaya yakın. Babel'in kalması Lens'in ayrılığını kolaylaştıracak.

Türkiye gazetesinin haberine göre, devre arasında takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Lens için İngiliz ekibi Leeds United'dan gelen teklifi kabul etti. 2022 yılında sözleşmesi bitecek olan Hollandalı Lens'ten gelecek parayla forvet almayı planlayan Güneş de bu ayrılığı kabul etti.

Leeds United'ın dünyaca ünlü teknik adamı Marcelo Bielsa'nın ısrarla istediği Lens'in satılması duırumunda kanat bölgesine Babel'le rekabet edecek yerli bir isim de alınacak.