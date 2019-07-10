Beşiktaş'a Afrikalı golcü

Galatasaray, Fernando'nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.

Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'dan başka forvet oyuncusu kalmayan Beşiktaş, Belçika'da ST Truiden forması giyen golcü futbolcu Yohan Boli'yi transfer edecek.

Türkiye'de transfer dönemi devam ederken, birçok yerli futbolcunun bonservisi de elinde. İşte bedava alınacak 20 yerli futbolcu.

Türkiye'de görev yapan yerli teknik direktör içinde en fazla kazanan, A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş oldu.

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Galatasaray ile adı geçen Yusuf Erdoğan Kasımpaşa yolunda

Transfer sezonu içerisinde adı Galatasaray ile anılan ve askerlik sırasında Galatasaray forması giyerek fotoğraf çektiren Yusuf Erdoğan'ın Kasımpaşa'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.