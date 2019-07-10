Beşiktaş'a Afrikalı golcü

Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transferde de harekete geçti. Siyah-beyazlılar Yohan Boli'yi kadrosuna katacak.
BELÇİKA'DAN GELİYOR
Siyah-beyazlılarda Mustafa Pektemek ve Larin'in takımdan ayrılmasından sonra forvet bölgesinde Burak Yılmaz ile Güven Yalçın kaldı.
Forvet almak için çalışmalarına sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ameliyat olmasından sonra golcü arayışlarını hızlandırdı.
Belçika ligi takımlarından ST Truiden'de top koşturan 25 yaşındaki Yohan Boli, bir süredir Abdullah Avcı'nın takibindeydi.
Burak'ın sakatlığı sonrası Boli'ye resmi teklif yapıldı. Boli'nin uygun bir maliyetle Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Belçika'da 36 karşılaşmaya çıkan Fildişi Sahilli futbolcu, 14 gol 5 asistlik performans sergiledi.