Ensonhaber.com'a dön

Beşiktaş'a Afrikalı golcü

Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'dan başka forvet oyuncusu kalmayan Beşiktaş, Belçika'da ST Truiden forması giyen golcü futbolcu Yohan Boli'yi transfer edecek.

Beşiktaş'a Afrikalı golcü
Yorum Yap

Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transferde de harekete geçti. Siyah-beyazlılar Yohan Boli'yi kadrosuna katacak.

BELÇİKA'DAN GELİYOR

Siyah-beyazlılarda Mustafa Pektemek ve Larin'in takımdan ayrılmasından sonra forvet bölgesinde Burak Yılmaz ile Güven Yalçın kaldı.

Forvet almak için çalışmalarına sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ameliyat olmasından sonra golcü arayışlarını hızlandırdı.

Belçika ligi takımlarından ST Truiden'de top koşturan 25 yaşındaki Yohan Boli, bir süredir Abdullah Avcı'nın takibindeydi.

Burak'ın sakatlığı sonrası Boli'ye resmi teklif yapıldı. Boli'nin uygun bir maliyetle Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor. 

Geçtiğimiz sezon Belçika'da 36 karşılaşmaya çıkan Fildişi Sahilli futbolcu, 14 gol 5 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM