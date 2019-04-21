Beşiktaş'a Arnavut stoper

Beşiktaş'ta sezon sonu için gündemde olan stoper transferi için masaya Serie B'de forma giyen bir isimin geldiği öne sürüldü.

Vida ile yola devam edip etmeyeceği belli olmayan ama Isimat Mirin ve takımdan ayrılacak Roco'nun yerine stoper arayışında olduğu iddia edilen Beşiktaş için sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların İtalya Serie B takımlarından Cosenza'da forma giyen Kastriot Dermaku'yu istediği iddia edildi Bologna'nın da gündeminde olan Arnavut stoper için Beşiktaş'ın bir süredir görüşmeler sürdürüğü iddia edildi.

Cosenza formasyıla bu 31 maça çıkan Kastriot Dermaku, takımına 2 asistlik bir katkı sağlamıştı.