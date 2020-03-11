Yeni Malatyaspor Başkanı ve taraftarlar kavga etti

1 Beşiktaş'a Caner Erkin müjdesi Beşiktaş'a, Galatasaray karşılaşması öncesi Caner Erkin'den iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan milli futbolcu, antrenmanlara başladı. Caner, derbide forma giyebilecek.

2 Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi 7 eksik Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Serdar, Tolgay ve Altay cezalı; Kruse, Falette, ve Sadık ise sakatlıkları nedeniyle Konyaspor'a karşı oynayamayacak.

3 Getafe Başkanından UEFA'ya koronavirüs çıkışı Getafe Başkanı Angel Torres, Inter ile Milano'da oynayacakları UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ertelenmesini talep etti. Torres, aksi halde maça çıkmayacaklarını belirtti.

4 Lemina: Galatasaray'da çok mutluyum Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, bu sabah gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lemina, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirtti.

5 Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Galatasaray-Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor-Başakşehir karlaşmasında ise Fırat Aydınus görev yapacak.

6 Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi Arsenal'de forma giyen Türk asılı Alman oyuncu Mesut Özil, Big Shoe adlı yardım kuruluşu aracılığı ile Myanmar'daki 40 hasta çocuğun ameliyatını üstlendi.

7 Bakan Kasapoğlu, maçların ertelenmesiyle ilgili konuştu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili, "Liglerin ertelenmesi veya seyircisiz oynanması şu an gündemimizde değil" dedi.

8 Sergen Yalçın: İdmanlarda futbol oynamıyorum Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yalçın, oyuncuların moralini düşünerek antrenmanlarda futbol oynamadığını söyledi.

9 Mesut Bakkal'dan teşvik itirafı Süper Lig’de birçok takımı çalıştıran deneyimli hoca Mesut Bakkal, futbol kariyerini anlattığı "Mesut Bir Adamın Hikayesi" isimli kitabında, futbolculuk dönemine ait bir şike itirafında bulundu.