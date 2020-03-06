Douglas'tan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maça kısa bir süre kala, siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, sağ bek oyuncusu Douglas'ın sezonu kapattığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

"Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos'un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris'de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir.

Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."







