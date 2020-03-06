Ensonhaber.com'a dön

Douglas'tan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş Kulübü, Ankaragücü maçına saatler kala açıklama yaptı ve Douglas'ın sezonu kapattığını duyurdu.

| Haber Merkezi
Douglas'tan Beşiktaş'a kötü haber
Yorum Yap

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maça kısa bir süre kala, siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, sağ bek oyuncusu Douglas'ın sezonu kapattığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

"Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos'un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris'de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir.

Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM