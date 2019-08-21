Beşiktaş'a Fransız sol kanat

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar sol kanat bölgesi için N'Koudu ile temasa geçti.

24 yaşındaki Fransız oyuncu için Tottenham'la anlaşan Beşiktaş, deneyimli oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

N'Koudu geçen sezonu Monaco'da kiralık olarak geçirdi. Oyuncunun son dönemdeki performansı ise eleştiri konusu oldu.

Son 3 yılda Tottenham, Burnley ve Monaco'da oynayan Fransız futbolcu, forma şansı bulduğu 32 karşılaşmada 1 gol 1 asist yaptı.

N'Koudou'nun şık hareketleri VİDEO

KARİYER SEZONU MARSİLYA'DA

N'Koudu kariyerinin en iyi sezonunu Marsilya'da yaşadı. 2015-2016'da Fransız ekibinin başarısı için ter döken 24 yaşındaki futbolcu, 41 maçta 10 gol 5 asistlik katkı yaptı.

Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen N'Koudu, bu takımlarda toplam 119 maça çıktı ve 14 gol, 10 asist kaydetti.

N’Koudou’nun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro..