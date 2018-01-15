Beşiktaş'a Gökhan Töre müjdesi

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanşında 17 Ocak Çarşamba günü Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, iki günlük iznin ardından çalışmalara başladı.

GÖKHAN TÖRE TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Antalya kampı sonrasında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk idmana çıkan Beşiktaş'ta, Gökhan Töre de antrenmanda yer aldı.

Sezon başında geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan 6 ay uzak kalan Gökhan Töre, takımdan ayrı koşu yaptı.

TOSİC ÇALIŞMAYI TAMAMLAYAMADI

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana takımdan ayrı koşuyla başlayan ve daha sonra toplu çalışmaya dahil olan Dusko Tosic ise antrenmanı tamamlayamadı.

Sırp oyuncu, yarı sahada yapılan çift kale maçta, sağ kasığında ağrı hissederek çalışmayı yarıda bıraktı.