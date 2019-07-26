Beşiktaş'a Hollandalı stoper

Bu sezon transferde rakiplerine oranla daha sakin bir dönem yaşayan Beşiktaş, Tyler Boyd ve Douglas'ın ardından stoper bölgesine alacağı oyuncuya odaklandı. Siyah-beyazlıların son olarak görüştüğü isim Hollandalı Martins Indi.
HOLLANDALI STOPER İÇİN TEKLİF YAPILDI
Fiorentina forması giyen Vitor Hugo'dan sonuç alamayan siyah-beyazlı ekip alternatif isimlere yöneldi.
Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim, Championship takımlarından Stoke City'de oynayan Martins Indi için görüşmelere başladı.
Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için İngiliz ekibine teklifini yaptı. Deneyimli savunmacı geçtiğimiz sezon 41 maçta Stoke City forması giyerken 1 gol attı.