Beşiktaş'a Hollandalı stoper

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun tamamında sakat olan Tolga Ciğerci, dün akşam oynanan Hertha Berlin karşılaşmasına da sakatlığı sebebiyle çıkamadı.

Ersun Yanal'ın hazırlık maçlarında bile forma şansı vermediği Ferdi Kadıoğlu, Instagram hesabından sarı-lacivertli ekiple ilgili paylaşımlarını sildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımın transfer gündeminde olan yıldız futbolcu Falcao hakkında, "Elimizden gelenin çok daha fazlasını yaptığımızdan çok emin olun" dedi.

Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in bıçaklı saldırıya uğradığı olayın ayrıntıları belli oldu. Hırsızların deneyimli futbolcuyu 1.5 kilometre takip ettiği ifade ediliyor.

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı ve avukatı olan Salih Çelen, sarı-kırmızılı kulübe 8 milyon TL'lik haciz gönderdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, şampiyonluk için siyah-beyazlı ekibi tercih ettiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin 16 milyon euroya Napoli'ye sattığı Elif Elmas, "Dünyanın en büyük kulüplerinden birine geldim." dedi.

1 Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık karşılaşmasının son anlarında rakibiyle tartışma yaşadı.

2 Mesut Özil'e saldırının detayları Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in bıçaklı saldırıya uğradığı olayın ayrıntıları belli oldu. Hırsızların deneyimli futbolcuyu 1.5 kilometre takip ettiği ifade ediliyor.

3 Tolga Ciğerci sakatlandı Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun tamamında sakat olan Tolga Ciğerci, dün akşam oynanan Hertha Berlin karşılaşmasına da sakatlığı sebebiyle çıkamadı.

4 Ferdi, Fenerbahçe'yle ilgili paylaşımlarını sildi Ersun Yanal'ın hazırlık maçlarında bile forma şansı vermediği Ferdi Kadıoğlu, Instagram hesabından sarı-lacivertli ekiple ilgili paylaşımlarını sildi.

5 Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımın transfer gündeminde olan yıldız futbolcu Falcao hakkında, "Elimizden gelenin çok daha fazlasını yaptığımızdan çok emin olun" dedi.

6 Galatasaray, Diagne transferinde sona geldi Galatasaray'ın golcüsü Diagne, takımdan ayrılıyor. Senegalli forvetin menajeri, oyuncunun transfer olacağını açıkladı.

7 Zayıflamak için boks yaptı, hedefi Avrupa şampiyonluğu Ailesinin desteğiyle fazla kilolarından kurtulmak amacıyla boksa başlayan Abuzer Topaloğlu, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

8 Dursun Özbek'in ortağı G.Saray'a haciz gönderdi Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı ve avukatı olan Salih Çelen, sarı-kırmızılı kulübe 8 milyon TL'lik haciz gönderdi.

9 Douglas: Beşiktaş'ı seçtiğim için mutluyum Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, şampiyonluk için siyah-beyazlı ekibi tercih ettiğini söyledi.