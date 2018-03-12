Beşiktaş'a İngiliz hakem

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Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada "Galatasaray yedek kulübesinde her pozisyonda 20 kişi sahaya girdi." dedi.

Konyaspor galibiyetinden sonra konuşan Fatih Terim "Haftaya cumartesi derbi oynayacağız. Umarım iyi sonuçla döneriz, inanıyorum da." dedi.

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Hollanda Açık Turnuvası'nı 4'ü altın 7 madalya ile tamamladı. Milli sporcularımı turnuva sonrası asker selamı verdi.

Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, Galatasaray en yakın rakibinin 3 puan önünde zirvede yer alıyor. Gelecek hafta sarı-kırmızılı ekip Kadıköy, Beşiktaş ise Başakşehir deplasmanında.

Konyaspor maçında Galatasaray'ı galibiyete taşıyan isim olan Sinan Gümüş, oyuna girmeden önce Fatih Terim'in kendisine neler söylediğini anlattı.

Aykut Kocaman, Beşiktaş'la oynadıkları kupa maçı sonrası söylediği 'taç hırsızlığı' sözü için, "Dalga geçmiştim ama Şenol Güneş'in başına geldi. Takdir-i ilahi işte" dedi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbileri unutulmaz maçlara sahne oldu. Fatih Terim'in efkardan yedek kulübesinde puro içtiği tarihi 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti de onlardan biriydi.

25 haftası geride kalan Süper Lig'de tam 25 kez rakip fileleri havalandıran Gomis, Messi, Ronaldo ve Suarez gibi isimleri geride bıraktı.

Gomis'in Avrupa'da geçemediği tek golcü var

Sezon başında Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Roma, Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

1 PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi Yunanistan Süper Ligi'nin 25. haftasında PAOK-AEK maçında 90. dakikada gelen gol ortalığı karıştırdı. Golün sayılmaması üzerine ev sahibi PAOK'un başkanı Ivan Savvidis, sahaya silahla girdi.

2 Süper Lig'de kritik hafta öncesi son durum Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, Galatasaray en yakın rakibinin 3 puan önünde zirvede yer alıyor. Gelecek hafta sarı-kırmızılı ekip Kadıköy, Beşiktaş ise Başakşehir deplasmanında.

3 Aykut Kocaman: Taç hırsızlığı derken şaka yapmıştım Aykut Kocaman, Beşiktaş'la oynadıkları kupa maçı sonrası söylediği 'taç hırsızlığı' sözü için, "Dalga geçmiştim ama Şenol Güneş'in başına geldi. Takdir-i ilahi işte" dedi.

4 Fatih Terim'in 6-0'lık maçta puro içişi Fenerbahçe-Galatasaray derbileri unutulmaz maçlara sahne oldu. Fatih Terim'in efkardan yedek kulübesinde puro içtiği tarihi 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti de onlardan biriydi.

5 Gomis'in Avrupa'da geçemediği tek golcü var 25 haftası geride kalan Süper Lig'de tam 25 kez rakip fileleri havalandıran Gomis, Messi, Ronaldo ve Suarez gibi isimleri geride bıraktı.

6 Sinan Gümüş: Fatih Hoca maçı çevirebilirsin dedi Konyaspor maçında Galatasaray'ı galibiyete taşıyan isim olan Sinan Gümüş, oyuna girmeden önce Fatih Terim'in kendisine neler söylediğini anlattı.

7 Beşiktaş'ın transfer edeceği iki genç isim Beşiktaş yönetiminin, NEC Nijmegen'de oynayan Ferdi Kadıoğlu ile Braunschweig forması giyen Ahmet Canbaz'ı transfer etmek istediği öğrenildi.

8 Roma'nın yeni hedefi G.Saraylı Yunus Akgün Sezon başında Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Roma, Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

9 Abdurrahim Albayrak: Bu sene Kadıköy'de kazanacağız Abdurrahim Albayrak, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "Her şeyin bir ilki vardır. Bu sene Kadıköy'de kazanacağız" dedi.