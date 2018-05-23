Beşiktaş'a Japon sağ bek

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Şenol Güneş'le önceki gün bir toplantı gerçekleştiren Fikret Orman ve transferden sorumlu Asbaşkan Umut Güner'in, izleyecekleri yol haritasını belirlediği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının en az 5 yeni transfer istemesi sonrasında düğmeye basan Beşiktaş, kulübün gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacak olmasından dolayı mali olarak sıkıntıda bulunması sebebiyle gözünü maliyeti düşük isimlerin üzerine dikti.

GÖKHAN'LA REKABET EDECEK

Beck'in geçen sezon takımdan ayrılmasının ardından Gökhan Gönül'ün sağ bek hattındaki yükü tek başına sırtlanamamasını göz önünde bulunduran yönetim, Güneş'in talebi doğrultusunda bu hattı güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, bu doğrultuda kulübün gündemine geçen yıl da gelen Gotoku Sakai'yi aldı.

Gotoku Sakai'nin tanıtım videosu - İZLE

3 sezondur forma giydiği Alman temsilcisi Hamburg'la sözleşmesi sona eren Japon futbolcunun boşta olması, transfer konusunda büyük avantaj.

DÜNYA KUPASI KADROSUNDA

Gelecek ay Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda yer alacak Japonya'nın aday kadrosunda yer alan Gotoku Sakai, sağ bek hattına ek olarak sol bek ve ön libero da da forma giyebiliyor.

Hamburg formasıyla geçen sezon 29 maça çıkan tecrübeli futbolcu, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Başarılı ismin de kulübünün Almanya İkinci Ligi'ne düşmesi sebebiyle sözleşme yenilemeyip ayrılığa sıcak baktığı ve Beşiktaş'a gelebileceği konuşuluyor.