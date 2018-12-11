Beşiktaş'a Malmö beraberliği yetiyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son hafta karşılaşmasında İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek.13 Aralık Perşembe günü Vodafone Park Stadı'nda saat 20:55'te başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Banti yönetecek. Banti'nin yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto yaparken Giorgio Peretti dördüncü hakem olacak.

BEŞİKTAŞ'A BERABERLİK YETİYOR

Gruptaki 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş 7 puan ile 2'nci sırada yer alırken, lider Genk'in 8, 3'üncü Malmö'nün 6 ve son sıradaki Sarpsborg'un 5 puanı bulunuyor. 4 takımın da gruptan çıkma şansının olması son maçların bir hayli çekişmeli geçeceği anlamını taşırken, beraberliğin yettiği Beşiktaş ve Genk en avantajlı takımlar konumunda.

Her iki takım da maçlarını berabere bitirmeleri halinde 1'inci Genk, 2'nci ise Beşiktaş olarak gruptan çıkacak. Malmö ve Sarpsborg'un kazanması halinde de sıralama tamamen değişecek ve bu kez gruptan çıkan iki takım Malmö ile Sarpsborg olacak. Beşiktaş açısından bakıldığında galibiyet ve beraberliğin yettiği siyah beyazlılar, mağlup olması durumunda Avrupa'ya veda edecek.