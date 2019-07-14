Beşiktaş'ın mor forması sızdı

Beşiktaş'ın yeni sezon forma lansmanı yapılmadı. Ancak tanıtım yapılmadan tüm formalar internete sızdı.

ÜÇÜNCÜ FORMA MOR OLACAK

Geçtiğimiz cuma günü, Beşiktaş'ın forma tedarikçisi adidas'ın Almanya merkezli e-ticaret sitesinde yanlışlıkla siyah-beyazlı ekibin formaları satışa sunuldu.

(Adidas'ın yanlışlıkla satışa sunduğu formalar)

Kısa süreli krize neden olan bu olayın ardından Beşiktaş, bir yanlışlık yapıldığını ve forma satışının durdurulduğunu açıkladı. Fakat bu hata formaların tanıtımı yapılmadan internete sızmasına neden oldu ve siyah-beyazlı ekipte büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Bu hatanın üzerinden daha 2 gün geçmişken, bu kez Beşiktaş'ın 3. forması da internete sızdı. Siyah-beyazlı takımın 3. forması olduğu iddia edilen formanın mor olması ise dikkat çekti.

(Beşiktaş'ın olduğu iddia edilen mor forma)

Daha önce Galatasaray da mor forma çıkarmış ve satışa sunulan mor forma, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi ile çok satanlar arasına girmişti.

(Galatasaray'ın mor forması)



