Beşiktaş'a Portekizli sol bek

Gelecek sezon ekonomik olarak küçülmeye gidecek olan Beşiktaş, sözleşmesi sona erecek birçok oyuncuyla yollarını ayıracak. Siyah-beyazlı takımın göndereceği isimlerden biri de Adriano.

Deneyimli sol bekin yüksek yıllık ücreti, 2. Feda dönemine girecek olan Beşiktaş'ı fazlasıyla zorlayacak.

PİNTO'NUN BONSERVİSİ ELİNDE

Başkan Fikret Orman, Adriano'dan daha uygun maliyetli bir oyuncunun alınması için yönetime talimat verirken, siyah-beyazlılar aradığı sol beki Süper Lig'de buldu.

Ankaragücü'yle sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki sol bek için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, bonservisi elinde olan Portekizli oyuncuyu önümüzdeki günlerde transfer edecek.

Bu sezon Ankaragücü formasını 26 maçta giyen Pinto 1 gol attı. Pinto'nun Süper Lig'i yakından tanıyor olması da büyük bir avantaj olarak görülüyor. Transfer gerçekleşirse siyah-beyazlılar yeni sezonda Caner Erkin-Pinto ikilisiyle sezona başlayacak.