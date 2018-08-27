Beşiktaş'a Sırp 10 numara

Brezilyalı Talisca'nın yerini doldurmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş yönetimi, Sırp futbolcu Ljajic'i transfer ediyor.

ARANAN 10 NUMARA BULUNDU

Torino'da forma giyen 26 yaşındaki Adem Ljajic'in 1 yıllığına kiralanması konusunda İtalyan ekibi ve Sırp futbolcu ile son detaylar görüşülüyor. Sırp yıldızın kiralık transferi için Torino ile söz kesen Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonu konusunda İtalyan ekibi ile temaslarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların transferini büyük oranda bitirdiği 26 yaşındaki Ljajic'in birkaç gün içinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Piyasa değeri 13 milyon euro olan Ljajic, yüksek teknik kapasitesi ve golcü kimliği ile ön plana çıkıyor. Sırp 10 numara geçen sezon Torino'da 6 gol, 13 asistlik performansla direkt olarak 19 gole etki yaptı.

OĞUZHAN 8 NUMARAYA GEÇİYOR

Talisca'nın ayrılmasından sonra 10 numara pozisyonunda oynayan ve asıl mevkisi olan 8 numaraki kadar başarılı olamayan Oğuhan Özyakup, Ljajic'in gelişiyle kendi mevkisine dönecek.

Siyah-beyazlı ekibin 2 yıl üst üste şampiyon olduğu dönemde Atiba ile birlikte orta sahanın ortasında görev yapan Oğuzhan, başarılı büyük rol oynamıştı.