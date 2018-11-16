Beşiktaş'a yeni transferleri katkı yapamadı

Süper Lig'de zirvenin 9 puan gerisinde kalan, Avrupa Ligi'nde grubunda ise son sırada yer alan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Siyah-beyazlı takımın kötü gidişinde yeni transferlerin olumlu katkı yapamaması da önemli bir etken.

LJAJİC'İN SKORA KATKISI YOK

Kiralık sözleşmesi biten Talisca'nın bonservisi alamayan Beşiktaş sezon başında on numara pozisyonuna Adem Ljajic'i kiraladı.

Talisca kiralık oynadığı 2 yılda gol ve asitleriyle siyah-beyazlı takımı sırtlarken Ljajic bu görüntüden çok uzak. Sırp futbolcu Beşiktaş formasıyla ligde gol veya asist yapamadı. Skora ligde katkı yapamayan Ljajic sadece Avrupa Ligi'nde oynanan Sarpsborg mücadelesinde asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu 6 maçta toplam 390 dakika forma giydi.

KARİUS, FABRİ'Yİ ARATIYOR

Beşiktaş'ta sezon başı Fabri 6 milyon euro bedelle Fulham'a satıldı. İspanyol file bekçisinin ayrılığından sonra Liverpool'la Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerle akıllara kazınan Karius kiralandı.

2 yıl kiralanan Karius, yakışıklılığıyla ülkemizde gündem oldu ancak aynı başarıyı yeşil sahalarda sergileyemedi. Alman kaleci yediği hatalı gollerle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Son 2 resmi maçta da kaleye Tolga Zengin geçti.

Siyah-beyazlıların bir diğer yeni transferi olan stoper Enzo Roco da görev aldığı kısa sürelerde güven vermeyen bir görüntü çizdi. Devre arasında gönderileceği ifade ediliyor.