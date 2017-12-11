Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür

Beşiktaş'ı Şubat ve Mart ayında zorlu bir süreç bekliyor. Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olacak olan siyah-beyazlılar, 20 Şubat Salı günü Almanya'da Bayer Münih'e konuk olacak.
ÜST ÜSTE ZORLU MAÇLAR
Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi dönüşünde Vodafone Park'ta Fenerbahçe derbisine çıkarken, 24. haftada Trabzonspor ile deplasmanda, arkasından evinde Gençlerbirliği'yle karşılaşacak. Rotayı yeniden Avrupa'ya döndürecek olan Beşiktaş 14 Mart Çarşamba günü seyircisi karşısında tur arayacak. Şenol Güneş'in takımı olası tur sonrası 26. haftada ise deplasmanda Medipol Başakşehir karşısına çıkacak.