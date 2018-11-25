Beşiktaş'ı gençleri sırtladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında deplsmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Son 2 haftadır sahadan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, mücadeleyi 4-1 kazandı ve önemli bir 3 puanı elde etti.

DORUKHAN TOKÖZ FORMAYI KAPTI

Mücadeleye Beşiktaş'ın genç futbolcularının performansı damga vurdu. Sezon başında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz, uzun süre sonra teknik direktör Şenol Güneş tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

Genç oyuncu, takımda sakat olduğu bahanesiyle oynamak istemediğini teknik heyete bildiren yüksek maaşlı futbolculardan biri olan Adriano'nun yerine sahya çıktı ve mükemmel bir performans ortaya koydu.

Özellikle siyah-beyazlı takımın attığı ikinci golde, rakibini egale ederek golü hazırlaması, büyük beğeni topladı. Dorukhan Ankaragücü maçında sergilediği futbolla teknik heyete ve taraftarlardan güvenoyu aldı.

GÜVEN YALÇIN İKİ HAFTADIR BOŞ GEÇMİYOR

Geceye damga vuran diğer bir isimse Güven Yalçın oldu. 19 yaşındaki genç forvet, sezon başından beri gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş'a ilaç gibi geldi.

Negredo'nun takımdan ayrılmasından bu yana, teknik direktör Şenol Güneş forvette Larin ve Vagner Love'a şans verdi. Ancak bu iki oyuncudan da istediği verimi alamayan Güneş, son iki mücadelede de genç oyuncuyu ileri uçta oynattı.

Güven de hocasının ona olan inancını boşa çıkarmadı ve geçtiğimiz hafta Sivasspor, bu hafta Ankaragücü mücadelesini boş geçmedi. Güven Yalçın sergilediği futbolla taraftarın beğenisini kazanırken, takımdaki rakabet ettiği futboların elinden de formayı aldı.