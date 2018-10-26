Beşiktaş'ı yıkan Samatta'nın maaşı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, sahasında ağırladığı Genk'e 4-2 yenilerek taraftarlarını üzdü.

Belçika ekibinin en etkili ismi Samatta, 2 gol ve 1 asist ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Tanzanyalı futbolcunun transfer bedeli ve maaşı ise daha da dikkat çekiciydi.

250 BİN EURO KAZANIYOR

Kongo takımı TP Mazembe'den 500 bin euroya transfer edilen Genk, 25 yaşındaki futbolcuya yıllık 250 bin euro maaş veriyor.

Bu sezon 18 resmi maçta 16 gol kaydeden Samatta iki ayağını da kullanabiliyor.