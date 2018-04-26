Derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'ın alacağı cezalar

Olağanüstü toplanan Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı sonuçlandı.
Beşiktaş kulübü, 57. dakikadan itibaren devam etmesine karar verilen Fenerbahçe maçına çıkmama kararı aldı.
Alınan bu karar sonucu Beşiktaş birbirinden ağır 3 cezaya çarptırılacak.
BEŞİKTAŞ'IN ALACAĞI CEZALAR
Maça çıkmama kararı alan siyah-beyazlı takım bu 3 cezayı çekecek:
1- Beşiktaş 3-0 hükmen mağlup sayılacak. (F.Bahçe finale çıkacak)
2- Önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'nda yer alammayacak.
3- Şu ana kadar kazanılan Türkiye Kupası gelirlerinden faydalanamayacak.