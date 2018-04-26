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Derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'ın alacağı cezalar

Fenerbahçe maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş, bu sezon Türkiye Kupası'ndan men edilecek. Siyah-beyazlı takım, gelecek sezon da kupada yer almayacak ve bu sezonki kupa gelirlerinden mahrum kalacak.

Derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'ın alacağı cezalar
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Olağanüstü toplanan Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı sonuçlandı.

Beşiktaş kulübü, 57. dakikadan itibaren devam etmesine karar verilen Fenerbahçe maçına çıkmama kararı aldı.

Alınan bu karar sonucu Beşiktaş birbirinden ağır 3 cezaya çarptırılacak.

BEŞİKTAŞ'IN ALACAĞI CEZALAR

Maça çıkmama kararı alan siyah-beyazlı takım bu 3 cezayı çekecek:

1- Beşiktaş 3-0 hükmen mağlup sayılacak. (F.Bahçe finale çıkacak)

2- Önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'nda yer alammayacak.

3- Şu ana kadar kazanılan Türkiye Kupası gelirlerinden faydalanamayacak.

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