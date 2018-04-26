Derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'ın alacağı cezalar Fenerbahçe maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş, bu sezon Türkiye Kupası'ndan men edilecek. Siyah-beyazlı takım, gelecek sezon da kupada yer almayacak ve bu sezonki kupa gelirlerinden mahrum kalacak. 26.04.2018 - 20:30